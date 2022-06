Calciomercato Napoli, interesse ancora vivo per Simeone e Barak

Il Corriere di Verona fa sapere che il Napoli non ha perso interesse per Giovanni Simeone ed Antonin Barak.

“Anche il Napoli entra nell’asta per Giovanni Simeone. Il Cholito, riscattato dal Verona (10.5 milioni di euro il costo per rilevarne il cartellino dal Cagliari), è un obiettivo di molti club, sia in Italia che all’estero. A Giovanni Simeone ha pensato la Juventus per dare a Dusan Vlahovic un cambio ideale. E c’è sempre la Lazio. Ora si è fatto avanti il Napoli, che vuole allargare le scelte per l’attacco. Per Giovanni ci sono anche, in Spagna, Valencia, Siviglia e Villarreal, e in Inghilterra l’Arsenal e il Newcastle. La quotazione di Simeone è di 20 milioni. Al Napoli, peraltro, interessa Antonin Barak, seguito da tempo. Anche la quotazione del giocatore ceco è vicina ai 20 milioni”.