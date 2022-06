Calciomercato: è sfida tra Napoli e Monza per Nandez

Il Napoli ed il Monza sarebbero entrambi interessati al giocatore del Cagliari Nahitan Nandez.

Il calciomercato non si ferma ed il Napoli continua a studiare, in Italia e all’estero, eventuali obiettivi da portare in rosa. L’ultimo nome accostato al club di Aurelio De Laurentiis è quello di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari. Il giocatore uruguayano però non ha suscitato solo l’interesse del club partenopeo, ma anche del Monza.

Ecco quanto dichiarato dalla Gazzetta dello Sport:

“Radio mercato bisbiglia di nuovi appuntamenti per oggi, una giornata piena di opportunità e di contatti tra i club. Come quello tra Monza e Cagliari, con un menu molto ricco, per diversi ruoli oltre a quello su Cragno. Si tratta dell’eventuale interesse dei brianzoli per il duttile centrocampista uruguayano Nandez, sul quale va segnalato forte il Napoli.”

