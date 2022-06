Spalletti stregato da Gaetano, il giocatore può giocare in tre ruoli

Gianluca Gaetano avrebbe già conquistato il tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

Gianluca Gaetano potrebbe vestire la maglia azzurra durante la prossima stagione. Il quotidiano il Mattino si concentra sulla figura del giovane classe 2000, metedo in luce le sue capacità. Gaetano infatti potrebbe essere utile alla squadra giocando in tre ruoli differenti, motivo per il quale avrebbe già convinto il tecnico Luciano Spalletti.

Ecco quanto riportato dal quotidiano campano:

“Gaetano ha già stregato Spalletti durante i ritiri della scorsa estate, al punto da aver giocato anche qualche minuto a inizio stagione prima di essere ceduto in prestito alla Cremonese. Ora, però, le sue ambizioni – si continua a leggere sul quotidiano campano – sono ben altre. Non vuole rimanere un oggetto misterioso sul pianeta Napoli, ma un punto fermo attorno al quale far ruotare il gioco offensivo degli azzurri. Nel Napoli di mister Luciano Spalletti potrebbe giocare un po’ ovunque: mezzala nel centrocampo a tre, sottopunta nella batteria di trequartisti, o anche interno in una mediana a due. Potrebbe essere quindi un jolly, capace di giocare in tre ruoli.”

