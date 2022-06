Lozano dopo l’infortunio: “Sto bene, voglio disputare un buon Mondiale”

Dopo l’infortunio alla spalla Hirving Lozano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TUDN.

Hirving Lozano ha subito un infortunio alla spalla durante una gara con la propria Nazionale. L’attaccante messicano è stato costretto infatti a lasciare in campo in anticipo durante la sfida contro il Panama. Fortunatamente però il giocatore si starebbe riprendendo e lo afferma lui stesso durante alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TUDN.

“È straordinario vivere il Mondiale nel proprio paese e per me sarebbe molto bello. Spero di essere in forma e viverla nel migliore dei modi. Anche la Coppa in Qatar è vicina e dobbiamo affrontarla al meglio. Nel 2026 dobbiamo lasciare una buona eredità. Mi sto anche riprendendo dall’infortunio alla spalla.”

