Rapporto Società-tifosi ai minimi storici, è guerra aperta sui social

Stando a quanto emerge osservando i commenti dei post della SSC Napoli sui suoi canali social, appare sempre più evidente la spaccatura con la piazza.

Il rapporto con la piazza va misurato anche sui social, anzi al giorno d’oggi è più corretto dire soprattutto sul piano mediatico. Analizzando, anche per pochi minuti, le reazioni ai post ufficiali del Calcio Napoli, non si può non rendersi conto di quanto sia cresciuta la distanza tra la piazza e la Società, nelle figure del presidente Aurelio De Laurentiis e del figlio Edoardo, vicepresidente. L’ultimo di tanti eventi accumunabili dallo stesso astio, risale a pochi minuti fa. Il post commemorativo sul profilo Facebook del Napoli (link) è stato bombardato di commenti contenenti l’hashtag A16, fenomeno che avevamo già segnalato.

Dai social emerge inoltre che la percentuale di “difensori” del presidente, sta andando a mano a mano ad approssimarsi allo zero, quando neanche commemorare un trofeo riesce ad evocare un momento di unione, è il caso di porsi qualche domanda.

Mario Scala