Salvatore Esposito sta diventando un’idea sempre più concreta per il centrocampo della Lazio. A scriverlo è Gazzetta.it, secondo cui la valutazione che ne fa la SPAL è di tre milioni di euro. A Maurizio Sarri piace per la sua duttilità tattica, proprio per questo la pista sta prendendo sempre più corpo. Sul classe 2000 ci sono anche Napoli, Empoli, Salernitana e Sassuolo.