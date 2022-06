Calciomercato Napoli, settimana decisiva per i rinnovi dei calciatori

Si apre una settimana importante per il Napoli che deve definire le questioni relative ai rinnovi, che poi condizioneranno i successivi movimenti di mercato del club. È il presidente Aurelio De Laurentiis in prima persona che se ne sta occupando e al momento le situazioni più impellenti riguardano quattro giocatori: Koulibaly e Fabian Ruiz (contratti in scadenza nel 2023); Mertens e Ospina che dal primo luglio saranno liberi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.