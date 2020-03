Calciomercato Napoli, si pensa a Faraoni per sostituire Hysaj

I colleghi dell’edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione sul calciomercato della SSC Napoli. Hysaj ha appuntamento per la prossima settimana: firmerà un triennale e poi si vedrà. Se dovesse andar via, un altro uomo della scuderia di Mario Giuffredi potrebbe finire nel mirino degli azzurri: è Davide Faraoni, 28 anni, ideale per il ruolo di vice di Di Lorenzo.

