Calciomercato Napoli: sondaggio per Lukic del Torino

Il Napoli valuta anche Lukic del Torino

C’è anche Sasa Lukic sulla lista dei profili interessanti che valuta Cristiano Giuntoli in caso di addio a Fabian Ruiz, destinato al PSG. Ne ha parlato Ciro Venerato giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ci sono solo Ndombele del Tottenham e Nandez del Cagliari, ma anche il granata Lukic che, come è noto, è in rotta con il Torino. Anche in questo caso i partenopei sarebbero intenzionati a proporre un prestito con diritto di riscatto senza obbligo. L’operazione è possibile”.