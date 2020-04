Calciomercato Napoli, tanti dubbi per Mertens sul rinnovo: le ultime

E’ ancora sospeso il rinnovo di contratto di Dries Mertens, uno dei tempi d’attualità non appena il calcio tornerà a respirare. Perché non ha ancora firmato? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che da un lato il belga, corteggiato da Inter, Chelsea e Monaco, ha ancora l’ambizione di puntare a traguardi importanti e vuol capire se il Napoli sta costruendo per la prossima stagione una squadra che punti in alto.

Dall’altra parte il club ha bisogno di risposte concrete per capire su chi può contare e ripartire con idee più precise su come muoversi sul mercato. Una cosa è certa: l’aspetto economico è relativo, contano le motivazioni. Saranno settimane decisive, le prossime.

