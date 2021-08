Calciomercato: nome nuovo per il centrocampo, piace Obiang del Sassuolo

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla del mercato in casa Napoli. Dopo l’infortunio di Demme, gli azzurri stanno valutando diverse soluzioni per il centrocampo ma la strada che porta Zakaria e Berge è molto complicata vista la mancanza di risorse per investire sul mercato. Il quotidiano riferisce che i partenopei avrebbero messo gli occhi su Pedro Obiang del Sassuolo. Il giocatore piace per caratteristiche e costi contenuti e i neroverdi potrebbero cederlo in prestito con diritto di riscatto.