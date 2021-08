Il Barcellona monitora Insigne, operazione possibile solo a parametro zero

Il Barcellona non perde di vista Insigne

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, che ha parlato dell’interessamento del Barcellona per Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“De Laurentiis aveva detto di voler capire se Insigne vuole restare a Napoli o se ha voglia di un’esperienza all’estero. Il Barcellona a parametro zero qualche chiacchiera l’ha fatta con l’entourage di Insigne. Il club blaugrana segue il giocatore, ma tutto dipende dalle cessioni. Il Barcellona può fare un’operazione a parametro zero lasciando il giocatore in scadenza di contratto per poi prenderlo gratis la prossima stagione.”

