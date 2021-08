Inter, Lukaku può dire addio. Il Chelsea offre 100 milioni più Alonso

Lukaku può dire addio al Chelsea

Come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso i microfoni di Sky, Romelu Lukaku potrebbe salutare l’Inter dopo appena due stagioni. Ecco quanto dichiarato:

“Dopo due anni in Italia vissuti con la maglia dell’Inter, il Chelsea è tornato a spingere, sognando un Romelu-bis in seguito alla vittoria della Champions. L’offerta dei Blues, avanzata nei confronti dell’Inter, ha raggiunto nel complesso i 110 milioni di euro: 100 di base più il cartellino di Marcos Alonso. I nerazzurri sono al momento riusciti a resistere alla proposta di Abramovich, che sembrerebbe però pronto al contrattacco, alzando ulteriormente la posta in palio. Qualora certe cifre (il rilancio dei Blues dovrebbe raggiungere i 120 milioni) fossero poi raggiunte senza l’inserimento di contropartite tecniche, dire di no – diventerebbe davvero difficile. Perché la trattativa possa andare in porto, ovviamente, risulterà però determinante la volontà del giocatore. In casa Inter, come se non bastasse, in questo momento si parla di un ridimensionamento della squadra dal punto di vista economico: Romelu ci pensa. Se da un lato non trovano conferma le voci secondo cui il figlio di Abramovich sarebbe già a Milano per parlare con il giocatore, dall’altro lato Romelu e il suo entourage stanno ragionando sul da farsi. In caso di addio, quella di Lukaku sarebbe la cessione più ricca della storia dell’Inter. E, allo stesso tempo, l’acquisto più costoso messo a segno da un club di Premier League.”

