Calciomercato: non solo Politano, Gattuso vuole anche un altro azzurro per il suo Valencia

l’ex allenatore del Napoli ora al Valencia ha ben chiari i suoi obbiettivi sul mercato

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia. L’ex tecnico dei partenopei riparte dalla Liga spagnola e per la prossima stagione punta a rinforzare la sua rosa. Il Mattino riferisce che “Ringio” vorrebbe portare in Spagna Matteo Politano e Diego Demme, due giocatori che ha allenato durante il suo capitolo in azzurro.

