Napoli-Koulibaly: nessun accordo, addio in estate o l’anno prossimo a parametro zero

Secondo Sky Sport il difensore senegalese è sicuro di lasciare il Napoli

Il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli è incerto più che mai. Il suo contratto è in scadenza tra un anno e al momento non sembrano esserci le basi per un accordo sul rinnovo. Stando a quanto riferito da Sky Sport il senegalese lascerà la maglia azzurra quest estate o fra un anno a parametro zero. Il Napoli dal canto suo non farà sconti sul cartellino, se non arrivasse un’offerta di almeno 30 milioni si andrà a scadenza.

