Calciomercato, parte il casting per la sinistra. Tre i nomi seguiti da Giuntoli

Calciomercato, in tre per il ruolo di terzino sinistro

Il Napoli in cerca di un terzino sinistro, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport oltre Emerson Palmieri ci sono altri nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edicola:

“Si muove il direttore sportivo azzurro, ma ancora non c’è l’ok del presidente Aurelio De Laurentiis ad alcuna delle trattative imbastite. Il Benfica chiede circa 15 milioni per il cartellino di Nuno Tavares e non accetta contropartite tecniche. E così il club azzurro continua a tenere aperte varie situazioni. Per non farsi trovare spiazzati in caso di trattative che non andassero a buon fine con i portoghesi e gli inglesi, attenzione sempre in Premier sul mancino greco del Liverpool Kostas Tsimikas, che ha un po’ deluso le aspettative di Jurgen Klopp e potrebbe rilanciarsi a Napoli, accanto al connazionale Manolas.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Floyd: l’ex agente condannato a 22 anni e mezzo di carcere

Gennaro Iezzo: “Napoli-Verona, gli azzurri erano convinti di una cosa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Montenegro, terremoto magnitudo 4.7 a confine Croazia e Bosnia