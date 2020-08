Calciomercato, Roma-Napoli asse caldissimo

Secondo le ultime notizie riportate dai principali quotidiani sportivi nazionali, l’asse Roma-Napoli è quantomai caldissimo.

In vista di un calciomercato che porterà ad un notevole “cambio casacche”, nonostante una crisi economico-finanziaria da Covid-19, sono diversi gli intrecci di mercato che coinvolgono Roma e Napoli.

IL NAPOLI

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un centrocampista box-to-box capace di arginare o eliminare le difficoltà tattiche che il reparto di centrocampo ha fatto rilevare nelle due fasi di gioco. Il nome individuato, che è proprio in casa Roma, sembrerebbe il francese Jordan Veretout, ma ad oggi parrebbe non esserci alcuna intesa sul piano economico, perché la società capitolina lascerebbe partire il proprio titolare soltanto in presenza di un’offerta pari o superiore ai 30 mln di euro. La rivoluzione che si prospetta in attacco determina anche una modificazione della rosa sugli esterni: il gradimento per Under è ormai di vecchia data e chi sa che non si concluda, ora, davvero il trasferimento del turco in terra partenopea.

LA ROMA

La Roma pare voglia investire sul proprio patrimonio tecnico andando alla ricerca dei talenti partenopei più interdetti sul tema della permanenza in casa Napoli. Tra i primi indiziati a lasciare l’Azzurro vi è senz’altro Arek Milik, promesso sposo della Juventus ma per il Napoli “questo matrimonio non s’ha da fare”. L’esonero di Maurizio Sarri è ad oggi il vero spiraglio per la società giallorossa, che spera di potersi concretamente inserire tra le pretendenti del polacco, spazzando così via la concorrenza dei bianconeri.

Novità delle novità è il possibile addio di Nikola Maksimovic al Napoli. Il roccioso difensore azzurro ha messo in discussione la propria permanenza e la Roma si è subito fiondata sul serbo, per potersi assicurare una coppia formata da due individualità importanti: Maksimovic-Smalling, in caso di permanenza di quest’ultimo.

Rivali nel tifo, propizie nel calciomercato: Roma e Napoli potranno animare quei trasferimenti che delineeranno la prossima imminente stagione calcistica.

