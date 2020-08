Liverani al Parma fa partire il valzer delle panchine di A

Liverani sarà il nuovo allenatore del Parma. D’Aversa e Italiano tra Genoa e La Spezia

L’ormai ex allenatore del Lecce, sostituito da Corini, è stato scelto dal nuovo D.S. dei ducali, Carli. Liverani prenderà il posto di D’Aversa che potrebbe finire in Liguria

Parma vicino al cambio di panchina. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il club ducale ha accelerato per l’ingaggio di Fabio Liverani, fresco di tumultuoso divorzio con il Lecce. L’ex tecnico dei salentini è un vecchio pallino di Carli, neo Ds dei ducali che voleva portarlo in Sardegna anche quando era al Cagliari. Protagonista di stagioni importanti, D’Aversa potrebbe seguire Faggiano al Genoa, qualora lo Spezia non dovesse liberare Italiano, l’allenatore della storica prima promozione in serie A. Il valzer delle panchine, partito da Lecce, ha portato Corini sulla panchina della squadra salentina. Lo Spezia, neo promosso, farà di tutto per tenere il tecnico Italiano, anche lui in lizza per il posto di allenatore del Genoa. In caso di partenza, proprio D’Aversa potrebbe prendere il suo posto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Napoli vicino a Gabriel e Reguillon. I dettagli

Serie A, nuovi calendari ad inizio Settembre. Sorteggio in via telematica

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“La scuola riaprirà, ma fra i sindacati c’è chi sabota”, dice il ministro Azzolina