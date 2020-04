Calciomercato – Tris di napoletani per la Juventus, al Napoli piace un bianconero

Calciomercato – Secondo quanto riferisce la redazione sportiva della Rai, i bianconeri fanno sul serio per il polacco Arek Milik e pensano ad altri due nomi

Cominciano ad essere sempre più insistenti le voci che accostano la Juventus al futuro all’attaccante del Napoli Arek Milik. Secondo quanto riferisce Paolo Paganini della redazione sportiva della Rai, i bianconeri fanno sul serio per il polacco, viste anche le difficoltà per arrivare a Mauro Icardi. Inoltre, da Torino monitorano con attenzione anche la situazione di altri due azzurri: Dries Mertens e Allan. In questo è da segnalare anche il gradimento del Napoli per lo juventino Federico Bernardeschi.

