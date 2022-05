Calciomercato, Venerato: “Politano vuole lasciare Napoli”

Ciro Venerato si sofferma sul futuro di Politano

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato. Ecco le sue parole:

“Poche ore fa Matteo Politano, attraverso il suo agente Giuffredi, ha comunicato al Napoli che intende chiudere la sua esperienza in azzurro. Vorrebbe lasciare il Napoli perché evidentemente c’è scarso feeling tecnico con Spalletti. L’offerta ufficiale fatta dal Napoli a Pastorello è di 2.5mln per 3 anni, il giocatore al momento punta ad ottenerne 3.5 per le prossime quattro stagioni. Il dialogo tra le parti avviato”