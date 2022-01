Calemme: “Fabian Ruiz andrà via, non rinnoverà, Osimhen…..”

Calciomercato Napoli, parla Calemme

Mirko Calemme, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sul mercato azzurro, ecco quanto dichiarato:

“Fabian Ruiz non rinnoverà? Ha il contratto in scadenza nel 2023 e, per come stanno le cose oggi, dovrebbe andare via. Sappiamo che il Napoli vuole tagliare il monte ingaggi e non può fare grandi sforzi . Convincerlo a rinnovare per meno di 5 milioni è difficile, vuole più del doppio del suo ingaggio attuale. Al massimo, si può tentare con 4,5. Visto il suo rendimento, le pretendenti non mancano e Fabian lo sa. Il Newcastle lo vorrebbe anche subito e gli offrirebbe tanti soldi, ma il ragazzo ha declinato la proposta degli inglesi perché vuole concludere la stagione a Napoli. Insomma, continuando a giocare così bene, e con il contratto in scadenza tra un anno, in estate potrà andare dove vorrà. Inoltre il Newcastle è interessato anche a Victor Osimhen, il Napoli ha sparato altissimo: non ci sono possibilità. Per Fabian, il Napoli si siederebbe a parlare per 50 milioni di euro”.