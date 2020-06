Callejon, niente addio anticipato. Lo spagnolo propone di giocare gratis per altri due mesi

Callejon resterà fino alla fine della stagione

Come riportato da calciomercato.com, Josè Callejon continuerà a vestire la maglia azzura anche per i prossimi due mesi. Scongiurato l’addio anticipato a fine Giugno, con lospagnolo che ha comunicato la sua disponibilità al club a prosegire per altri due mesi. Inoltre, lo stesso Callejon, ha espresso la sua volontà di giocare questi ultimi due mesi senza percepire ulteriori bonus e stipendi. Di fatti, lo spagnolo giocherà gratis. L’unica richiesta fatta al Napoli è quella di stipulare una polizza assicurativa, mettendosi a riparo da eventuali infortuni. Un gesto sicuramente nobile quello del 7 azzurro, in linea con quello che è il suo modo di essere.

