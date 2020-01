Coppa Italia, tegola per Gattuso: salta l’Inter. La decisione del Giudice Sportivo

Coppa Italia, la decisione del Giudice Sportivo: squalifica per una giornata effettiva di gara, per Elseid Hysaj (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Coppa Italia, arriva la decisione del Giudice Sportivo: squalificato Hysaj salta il match con l’Inter

Ultimissime calcio Napoli – Coppa Italia, la decisione del Giudice Sportivo.

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SOCIETÀ

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere inoltre, al 25° del primo tempo, a seguito della notifica del provvedimento di ammonizione, indirizzato all’Arbitro un’espressione offensiva accompagnata da un gesto plateale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HYSAJ Elseid (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

CONTI Andrea (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

IACHINI Giuseppe (Fiorentina): seconda sanzione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caro biglietti Napoli-Barcellona, Formisano: “I prezzi premiano gli abbonati”

Sky – Mertens, il Napoli offre un biennale a 5 mln. Il belga ne chiede 7,5 all’anno

Modugno: “ADL ha sempre speso in caso di necessità”

Napoli, l’agente di Boga: “Ora non si muove, vedremo in estate”

Mediaset – Gattuso verso la conferma: progetto ad ampio raggio, i dettagli

Report Azzurro – Mertens col gruppo, personalizzato per Koulibaly

Albano: “Politano? Trattativa velocissima. Ecco perchè!”

Ultim’ora calciomercato – Il Napoli piomba su Esposito dell’Inter!

Ultim’ora – E’ fatta! Petagna sarà un calciatore del Napoli

Sportmediaset – Ghoulam rifiuta un’altra offerta! Il Napoli può tenerlo fuori: le ultime su Rodriguez

Radio Kiss Kiss – Futuro Mertens al Chelsea? La situazione

Calciomercato Napoli, oggi si chiude per Petagna: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli, Rodriguez questione di ore: si attende solo l’ufficialità

Napoli-Barcelona, biglietti in vendita: i prezzi

Calciomercato Napoli, Ricardo Rodriguez a un passo dal vestire l’azzurro

Kumbulla vicinissimo al Napoli.Tutti i dettagli

Zazzaroni: “Lozano? Ancelotti mi ha detto che lo riprenderebbe volentieri”

CONTENUTI EXTRA

Azzolina, entro febbraio bandi concorsi

Burioni: “Se il coronavirus ha 3% di mortalità ed è così diffusa è una catastrofe”

Alena Seredova è incinta, l’ex moglie di Gigi Buffon aspetta un figlio da Alessandro Nasi

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri