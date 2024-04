Corriere dello Sport – Calzona recupera tre giocatori contro la Roma

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul prossimo impegno del Napoli, contro la Roma al Maradona: “Il Napoli riprenderà la preparazione oggi al centro sportivo di Castel Volturno, dopo la domenica di riposo concessa al rientro da Empoli, senza cambi di programma. E per Calzona comincerà la preparazione di una nuova tappa, di un’altra partita estremamente delicata: quella contro la Roma di De Rossi,

L’allenatore-ct, dicevamo, dovrebbe presentarsi con tre uomini in più, tutti in difesa: torneranno a disposizione Mario Rui e Rrahmani dopo la giornata di squalifica scontata in occasione della trasferta a Empoli, e dovrebbe recuperare anche Olivera, fermo da due turni a causa della lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra rimediata a Monza. La prevendita è già cominciata da qualche giorno”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giaccherini: “Napoli deve prendersi responsabilità, solo Zielinski motivato”

Empoli-Napoli, Natan peggiore in campo: le pagelle

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi