Campagna abbonamenti Napoli, è già boom di vendite

Il Corriere dello Sport si è concentrata sulla campagna abbonamenti del Napoli per la prossima stagione di campionato.

La campagna abbonamenti del Napoli 2023/2024 è iniziata da poco eppure si sarebbero già registrate circa 24.000 vendite.

Ecco quanto riportato in merito dal Corriere dello Sport:

“Lo stadio virtuale, che rappresenta il futuro e un po’ già sa d’attualità, può attendere: i tifosi vogliono ancora sedersi su spalti veri, quelli del Maradona, presi d’assalto idealmente in un mercoledì pomeriggio che sembrava come tanti e invece è diventato giorno di numeri record. Una nuova era anche per lo stadio. In poche ore sono quasi terminati gli abbonamenti messi a disposizione dal Napoli per la prossima stagione: oltre 24.000. Il limite massimo è di 25mila tessere, 9.233 erano stati i vecchi abbonati che avevano confermato il proprio posto nei giorni di prelazione (praticamente il 100%), la differenza è stata colmata quasi per intero nel giro di poche ore, ieri, a partire dalle 12, quando è cominciata la vendita libera. Migliaia di tifosi erano già collegati diversi minuti prima su Ticketone per anticipare gli altri, ma per molti non è bastato neppure affrettarsi per prenotare un posto a Fuorigrotta.”

