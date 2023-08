Napoli, la situazione attuale sul rinnovo di Osimhen

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino si è focalizzata sulla situazione relativa all’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Victor Osimhen non ha ancora raggiunto l’accordo con il Napoli per il rinnovo del suo contratto.

Ecco le parole del quotidiano Il Mattino in merito alla vicenda:

“La clausola che vuole Osimhen è in ogni caso troppo bassa: 110 milioni di euro. De Laurentiis vuole una penale non inferiore ai 160 milioni, ma è pronto a portarla a 150 (valida solo in una breve finestra di luglio 2024). Vuole restare e resterà al Napoli ma il rinnovo è una vicenda delicata: Osimhen sogna uno stipendio netto di 10 milioni. Il Napoli può arrivarci ma mettendo dentro bonus legati ai gol e premi legati al ritorno in Champions e al percorso nella coppa dalle grandi orecchie. Calenda è rassicurante con l’attaccante che, al contrario del Napoli, non ha tutta questa fretta a firmare.”

