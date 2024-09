La Gazzetta dello Sport – Capello: “Raspadori dietro Retegui ha sfruttato gli spazi alla perfezione”

Le parole di Fabio Capello sulla nazionale, per il quotidiano: “Come si vince senza 9? Con il gioco. Se il centravanti non segna molto è importante che partecipa alla manovra, che vada incontro all’azione per creare spazi per i compagni. In questo caso, se hai degli esterni offensivi che gli stanno vicini e hanno il gol facile o dei centristi capaci di inserirsi, si può ovviare all’assenza di un bomber”.

L’Italia è prima di un centravanti che segna con continuità.

“Retegui venerdì ha partecipato molto all’azione. Non ha fatto gol, ma è stato importante sia nell’azione del 2-0, sia in altre circostanze”.

Non è strano che il miglior marcatore dell’Italia, Frattesi, sia riserva all’Inter?

“È la classica mezzala che ha senso dell’inserimento, chiusa del goal e tante altre caratteristiche importanti per la squadra. Credo che per il gioco dell’Italia sia fondamentale e sono convinto che quest’anno era azzurro avrà molte più occasioni di dimostrare le sue valore perché ci sarà un turnover importante

Al Parco dei Principi ha segnato Raspadori.

“In questo inizio di stagione al Napoli ha fatto il centravanti ma contro la Francia si è messo alle spalle di Retegui e ha sfruttato gli spazi alla perfezione. Come in occasione della terza rete che ha chiuso il match”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Accostato al Napoli, Hancko è nel mirino della Juventus

Lukaku ha un obiettivo da raggiungere con il Napoli: ecco quale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi