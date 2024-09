YouTube – Caressa: “Conte ha dato grande fiducia a Meret, ora è titolare fisso”

Le parole del giornalista, Fabio Caressa, sul suo canale social. Ha posto l’attenzione anche sulle qualità di Alex Meret, sfoggiate dopo l’arrivo di Conte: “Meret ci permette di parlare subito dell’impatto di Conte sul Napoli, impatto che si è visto secondo me nettamente con il Cagliari.

Cioè Conte fino a prova contraria ti dà grande fiducia, ed è quello che ha fatto con Meret. Meret ha passato anni ad essere il portiere ‘titolare forse’. Meret era il portiere titolare ma, ogni tanto giocava un altro. Meret era il portiere titolare ma, ogni domenica leggevi che non si sa chi gioca tra i due. Era il portiere titolare ma, non sentiva grande fiducia intorno a sé. Adesso è il portiere titolare, punto.

E stiamo parlando di un portiere della Nazionale, quindi uno con grandi capacità. Marchegiani mi dice che tecnicamente Meret è il miglior portiere italiano sicuramente, tecnicamente. Quindi il fatto di sentire finalmente la fiducia in un ruolo importante come quello del numero uno, che vive di fiducia fondamentalmente, secondo me gli ha fatto fare veramente un grande salto di qualità. Salto di qualità che potrebbe essere decisivo anche per la sua carriera secondo me, e che si è visto nettamente“.

