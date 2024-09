Tuttosport – Locatelli: “Inter favorita, la più completa. Napoli e Juve due grandi squadre”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è stato intervistato dal quotidiano, esprimendo la sua opinione sulla corsa scudetto: “Non ci dobbiamo nascondere. Io credo che l’Inter resti la favorita, è la più completa Ma ci sono tante squadre buone, come il Milan che ha fatto un gran derby, il Napoli e noi siamo una grande squadra. Ma facciamo un passo alla volta”.

Torino primo in classifica: “Chiaro che bisogna fargli i complimenti. Conosco bene Vanoli perché l’ho avuto nelle nazionali giovanili ed era un grande tecnico già allora. Ha fatto un bel percorso in Serie B e quando mi allenava pensavo che sicuramente sarebbe arrivato in alto. Spero che il Toro ovviamente non rimanga tutto l’anno in testa”.

Oltre al campionato, la Juve deve fare bene in Champions dove è partita con un bel 3-1 al Psv. Ora ha il Lipsia: “Sono una bella squadra – commenta Locatelli -che vuole tenere il palleggio con tanti giovani interessanti. Però noi dobbiamo pensare alla nostra partita: noi non dobbiamo fare tanti calcoli, in molti siamo giovani con poca esperienza in Champions e quindi dobbiamo viverla anche con la spensieratezza. Non è solo tensione. Serve l’atteggiamento avuto con il Psv”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

McTominay: “Sogno di vincere lo scudetto con il Napoli”

Buongiorno: “Lo studio mi ha aiutato tanto anche nel gioco”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Luna Rossa vs Ineos: la finale della Louis Vuitton Cup per sfidare New Zealand