Carlo Alvino su Osimhen: “Non mettiamogli pressione!”

Il noto giornalista partenopeo, Carlo Alvino, ha parlato dell’affaire Osimhen nel corso di un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: “A Gattuso piaceva, Giuntoli l’aveva puntato da tempo e ha dovuto convincere sia De Laurentiis che il calciatore. Ha contribuito anche la volontà del ragazzo a vestire la maglia del Napoli. A sbloccare tutto è stato quel blitz a Napoli, con buona pace del cambio di agente e degli interessamenti dall’estero. Se tutti hanno puntato Osimhen, in casa Napoli, un motivo ci sarà. Non mettiamogli pressione però, Osimhen ha poco più di vent’anni. Toccherà anche a noi metterlo in condizioni di operare al meglio”.

Queste le parole di Carlo Alvino

