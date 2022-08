Carlo Alvino sulle critiche: “Hanno offeso mia moglie e le mie figlie. Ho un livido enorme”

Da Carlo Alvino arriva una risposta a chi lo ha sempre insultato

Il noto giornalista, Carlo Alvino, risponde agli insulti ricevuti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo:

“Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti meriterebbero le scuse pubbliche? Di certo, le meriterebbero da parte di chi aveva alimentato polemiche ingiuste. Esiste il diritto di critica, ma che senso ha puntare il dito contro un direttore sportivo perché in conferenza stampa non ha svelato le sue strategie di mercato? Nessuno lo fa, altrimenti rischia di far saltare trattative avviate da tempo. Se ne sono sentite tante, ma non bisogna mai sfociare nella maleducazione: è lì che si sbaglia, perché non si deve mai scadere in modi di fare maleducati”.

“Personalmente, io ho risposto con signorilità a tutte le offese ricevute, e ne sono arrivate parecchie: me ne hanno dette di tutti i colori, chiamando in causa persino mia moglie e le mie figlie… Ora, però, non voglio pensarci: voglio solo godermi questo grande Napoli”.

“Scurdammoce ‘o passato: io sposo questa tesi. Mi do dei grandi pizzichi sulla pancia, ho un livido enorme, ma voglio guardare avanti: scordiamoci questi due mesi di cattiva gestione, di delirio social, e godiamo”.

“Mettiamoci tutti una grande pietra sopra e torniamo a far battere forte i nostri cuori per quest maglia, tifiamo con passione per i giocatori del Napoli. Ieri ho sentito nuovamente gli spalti del Maradona cantare per questi colori: ecco, quello sì che è stato bellissimo”.