Rai Sport – Venerato: “Conte andrà a salutare Kvara in Germania, rinnovo vicino”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, in diretta a la ‘Domenica Sportiva’, quasi certamente Khvicha Kvaratskhelia, rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Nei prossimi giorni, Antonio Conte, andrà in Germania in vista degli Europei, per salutarlo. Il georgiano è vicino a un accordo di 5mln di euro più bonus, sarà inserita anche una clausola d’uscita.

Per quanto riguarda Victor Osimhen, invece, la situazione è diversa, perché con molta probabilità andrà via. Non si sa se in Premier o Arabia Saudita.

