Carnevali: “Napoli bussa per Traorè. Scamacca? L’Inter è la più vicina”

La Gazzetta dello Sport – Giovanni Carnevali conferma: “Napoli su Traorè, piace anche in Premier“.

Giovanni Carnevali, amministratore del Sassuolo, ha esaltato i gioielli della sua squadra, confermando i molteplici interessi delle big di Serie A:

“Traorè è sbocciato: Dionisi ha saputo dargli le motivazioni giuste. Piace al Napoli e in Premier League, sicuramente ha grandi qualità.

C’è una cifra base che vale per tutti i nostri giocatori più forti: si parte da 30 milioni e poi si valuta caso per caso. Il Sassuolo ha una strategia chiara: accetta di privarsi di un giocatore quando è convinto di avere un sostituto all’altezza. Sa qual è il calciatore del Sassuolo con più richieste? Maxime Lopez. Lo vogliono in Serie A e all’estero.

Scamacca? L’Inter ha manifestato il suo interesse, ma attenzione all’estero: Gianluca ha davvero tante offerte, pure dalla Premier. Però deve ancora crescere e forse avrebbe bisogno di stare un altro anno qui da noi”.

