CASERTANA – News: un giovane (2002) lascia la Primavera

Casertana – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Ora è UFFICIALE: il Nola ha prelevato il giovane classe 2002 Antimo Allegretta, ruolo centrocampista, cresciuto nel Settore Giovanile della Casertana in cui ha iniziato nelle prime categorie Under fino alla Primavera 3, categoria in cui a fine ottobre aveva anche giocato nel match interno perso contro il Foggia.

Con la Casertana, Allegretta ha esordito anche in Lega Pro. Per l’ormai ex falchetto la sua nuova sfida sarà nel campionato di serie D con la maglia del Nola calcio.

Condividi: