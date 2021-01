Napoli, De Laurentiis: il presidente comincia a pensare alla rivoluzione, non rischia solo Gattuso

Il presidente azzurro vuole salvare la stagione a tutti i costi

In casa Napoli la situazione è tesa, si ha la sensazione che la situazione sia quasi del tutto sfuggita dalle mani di Rino Gattuso e il rischio di compromettere irreversibilmente la stagione è concreto. La Stampa nella sua edizione odierna riferisce che Aurelio De Laurentiis starebbe considerando delle soluzioni drastiche, secondo il quotidiano non ci sarebbe solo Gattuso sulla graticola.

“Aurelio De Laurentiis, dinanzi al rischio di un fallimento tecnico e però anche economico, per gli eventuali effetti di una stagione negativa, comincia a pensare ad un colpo di scena. (…) In lontananza, si intravede un’idea, quella di Benitez, appena liberatosi dal Dalian, ma i giorni delle scelte arriveranno dopo un faccia a faccia che il presidente del Napoli vorrà avere con Gattuso e anche con Giuntoli, il direttore sportivo egualmente in pericolo”.

