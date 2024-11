Corriere dello Sport – Caso Dybala, sente ancora fastidio: Ranieri ha deciso per il Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla situazione inerente alle condizioni di Paulo Dybala. Claudio Ranieri non è intenzionato a mettergli pressioni, dopo che dagli esami non sono stati riscontrati problemi, vuole andarci con calma. Questo è quanto riportato:

“Non gioca una partita da titolare dal 31 ottobre, poi venti minuti contro il Verona, la panchina con l’Union in Europa League e la tribuna col Bologna per un nuovo stop legato a fastidi muscolari. Problemi che non vengono evidenziati dagli esami ma che invece la Joya continua a percepire e che lo hanno costretto a trascorrere le settimane di sosta tra la sala terapie e la palestra”. Nella giornata di ieri, l’argentino è sceso in campo per circa venti minuti, il tempo del riscaldamento, per poi lasciare nuovamente l’allenamento in gruppo. Oggi si farà un nuovo tentativo, ma Ranieri non vuole rischiarlo: per lui panchina più che probabile contro il Napoli.

