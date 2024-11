Corriere dello Sport – Conte riflette, Olivera o Spinazzola: l’uruguayano favorito

Ultimi dubbi di formazione per Antonio Conte, prima della gara contro la Roma di Claudio Ranieri. Il tecnico ha ritrovato Lobotka, che finalmente tornerà titolare con Anguissa e McTominay. L’unico dubbio persiste a sinistra, perché Olivera nonostante gli impegni in nazionale, è favorito su Spinazzola.

Le preoccupazioni di Conte sono svanite, perché al rientro in Italia il giocatore è apparso in forma e non ha accusato le fatiche del fuso orario. Reduce anche di una grande performance contro il Brasile, Antonio Conte è sempre più deciso a schierarlo dal primo minuto in campo.

