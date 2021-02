Corbo, Napoli: “Silenzio stampa conferma la crisi, far parlare Gattuso può essere un rischio”

Il giornalista dice la sua sulla decisione del Napoli di imporre il silenzio stampa

Antonio Corbo parla del momento del Napoli nel suo editoriale sull’edizione odierna del quotidiano Repubblica. Il giornalista si concentra soprattutto sul silenzio stampa imposto dalla società dopo la sconfitta per 4-2 subita nel match di ieri contro l’Atalanta.

Queste le sue parole:

“Il silenzio stampa imposto dalla società cristallizza la crisi. Conferma che c’è, che è dura da affrontare, ma non difficile da risolvere osservando la posizione in classifica. Il settimo posto di ieri sera con 40 punti ne segnala solo tre di ritardo sulla soglia della zona Champions. Ma in una corsa serrata si misurano anche Roma, Lazio, Atalanta e Juve, che come il Napoli ha una partita in più da giocare, 18. Tutto gira intorno ad una domanda: il cambio di guida tecnica è la soluzione migliore? Il silenzio stampa evita strappi d’impeto. Far parlare Gattuso può essere un rischio per lo stesso allenatore. Onesto, orgoglioso, incauto. Che cosa potrebbe dire?”.

