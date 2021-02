Napoli: Osimhen oggi dimesso dall’ospedale e rientro a Napoli

Nei minuti finali di Atalanta-Napoli c’è stata grande preoccupazione per Victor Osimhen. Il giocatore è caduto a terra dopo un contrasto di gioco e ha battuto violentemente la testa, perdendo conoscenza. L’attaccante, subito dopo il fischio finale del match, è stato portato in ospedale per degli accertamenti, la società azzurra ha poi prontamente tranquillizzato i tifosi riguardo alle sue condizioni. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna riferisce che dopo la notte passata in osservazione, il giocatore tornerà a Napoli oggi stesso.