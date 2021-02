Napoli: ultimatum a Gattuso, esonero in caso di eliminazione dall’Europa League

Dopo la sconfitta subita contro l’Atalanta nel match di ieri sera i rapporti tra il Napoli e Rino Gattuso pare siano arrivati ai minimi termini. il feeling tra tecnico e la squadra rimane saldo ma la mancanza di risultati ha irreversibilmente rovinato quello con la società. Per l’allenatore ex Milan pare sia arrivata l’ultima chance per mantenere (almeno per ora) il suo posto sulla panchina del Napoli, a riportarlo è Calcioinpillole.com. Secondo quanto scrive il portale online la prossima partita, ossia quella valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada, sarà decisiva con qualsiasi risultato. In caso di rimonta e conseguente qualificazione agli ottavi Gattuso rimarrà alla guida del Napoli, in caso di eliminazione dall’Europa League invece, sarà esonero.