Caso Milik – Senza la firma pronta causa milionaria

Il giornalista Rai Ciro Venerato, in diretta sulle onde di RaiNews24 ha parlato del caso Milik.

Secondo l’esperto di mercato, il continuo rifiuto di cambiare squadra, in ultimo quello comunicato alla Fiorentina, potrebbe portare Adl a coinvolgere il polacco nella causa per il danno di immagine a seguito dell’ammutinamento:

“Tensione Milik-Napoli. Il polacco rifiuta per ora la Fiorentina. Offerti 3,5 milioni piu 500mila di bonus per 5 anni al giocatore che sogna ancora la Premier League o la Liga. Società pronta al pugno duro. Anche perché Everton e Atletico Madrid non sono più interessati alle sue prestazioni. Se entro domani non accetterà la Fiorentina o un altro club non é esclusa una causa milionaria in sede civile per i danni di immagine relativi al famigerato ammutinamento”..

