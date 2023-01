Opta – Caso Napoli, non è andato a segno nelle ultime cinque contro l’Inter.

Caso Napoli sempre più preoccupante: secondo alcune statistiche, gli azzurri allo Stadio Meazza, in quel di Milano, e nello specifico contro l’Inter, faticherebbero a trovare una via di fuga. Difatti, come ricordato, il Napoli, su sei incontri non è andato a segno nelle ultime cinque trasferte contro i nerazzurri. L’unico match che andò meglio, fu quello dello scorso anno, quando finì 3-2.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

