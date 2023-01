Inter-Napoli, Politano: “Delusi per la sconfitta, dobbiamo rimetterci con i piedi per terra”

Matteo Politano commenta la sconfitta di San Siro

Il Napoli incassa la prima sconfitta in campionato della sua stagione. All’Inter basta il gol di Dzeko per conquistare i tre punti. Matteo Politano, esterno offensivo dei partenopei ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole:

“Con l’Inter era una partita importante, ma non decisiva, da domani ci concentreremo già per le prossime sfide. Nel primo tempo è mancata un po’ di velocità e lucidità, non siamo riusciti sempre a trovare la scelta giusta. Sicuramente siamo delusi per la sconfitta, ma sapevamo di trovare una squadra fortissima.

Dobbiamo rimetterci con i piedi per terra e ricominciare a pedalare. Avevamo provato, in settimana, a costruire sugli esterni per poi convergere e concludere, ma siamo entrati in difficoltà anche grazie all’Inter che ha gestito bene la propria difesa. La sosta? Sicuramente è stata lunga e siamo stati fermi tanto. E’ normale che le gambe devono ancora tornare a girare bene, ma lavoreremo per farci trovare pronti per le prossime partite”.

Fonte foto: Instagram @matteopolitano16

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter-Napoli, Spalletti: “Serve più qualità, peggior partita della stagione”

Triplice fischio a San Siro, Inter-Napoli 1-0

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Eminem età, moglie, figli, malattia e biografia