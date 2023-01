Corriere dello Sport – Caso Osimhen, non ha feeling con l’Inter: match da dimenticare.

Il quotidiano si sofferma sulla performance di Victor Osimhen, che come di consueto, contro l’Inter fatica a trovare spazi e a dimostrare le sue capacità tecniche e fisiche. Anche questa volta, il muro nerazzurro è stato compatto ed invalicabile. Ad oggi, l’unica spiegazione è questa, Osimhen non ha un gran feeling con il Meazza e con l’Inter, ed ha messo a registro un’altra notte da dimenticare, anche se questa volta (per fortuna) solamente per motivi tecnici. Oltre al tabù, c’è anche da considerare che è stata la prima sconfitta in campionato per i ragazzi di Spalletti.