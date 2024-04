Il Messaggero – Caso Osimhen, Napoli a rischio multa e penalizzazione in classifica

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del caso Osimhen. Aurelio De Laurentiis, ha volontariamente deciso di essere ascoltato dalla Procura di Roma: “La Giustizia Sportiva ovviamente attende sviluppi: il Napoli era stato già assolto nell’ambito del cosiddetto caso plusvalenze, ma la situazione potrebbe cambiare, qualora De Laurentiis andasse a processo per falso in bilancio. Tre le possibili strade: una nuova assoluzione, una multa o una lieve penalizzazione in classifica”.

