Caso Osimhen, Napoli ha sempre dato priorità al bilancio

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica si concentra sul caso relativo all’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Il quotidiano Repubblica ha riportato le ultime sul caso relativo a Victor Osimhen, giocatore che il Napoli ha acquistato dal Lille nel 2020. La SSC Napoli sarebbe accusata di falso in bilancio, tuttavia il quotidiano fa presente che la Società partenopea ha sempre dato priorità a quest’ultimo. Non mancano esempi da prendere in considerazione: i più recenti quelli relativi a Juan Jesus e Frank Anguissa.

Ecco quanto riportato:

“Del resto il Napoli, fanno notare da Castel Volturno, ha sempre impostato la propria gestione dando priorità assoluta al bilancio. E lo dimostra il periodo dell’emergenza Covid dove gli azzurri hanno bloccato il mercato in entrata portando a Napoli solo lo svincolato Juan Jesus e Frank Anguissa in prestito. Senza dimenticare poi il drastico taglio al monte ingaggi e i mancati rinnovi di Insigne, Mertens e Ospina. Situazione, pertanto, non assolutamente paragonabile al caso Juve.”

