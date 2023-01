UFFICIALE – Napoli, martedì la ripresa degli allenamenti

La SSC Napoli ha comunicato che nella giornata di martedì 24 gennaio la squadra riprenderà con gli allenamenti.

Per il Napoli di Luciano Spalletti gli allenamenti riprenderanno nella giornata di martedì 24 gennaio. Oggi dunque giorno di riposo per il club azzurro, che lo scorso sabato è tornato alla vittoria contro la Salernitana, lasciandosi totalmente alle spalle la sconfitta in Coppa Italia.

È stata proprio la Società partenopea a comunicare che i giocatori torneranno martedì a Castel Volturno:

“Dopo il successo contro la Salernitana all’Arechi, il Napoli riprenderà martedì gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A.”

