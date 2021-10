Caso plusvalenze: Napoli sereno, la comunicazione della Cosivoc ha lasciato indifferenti

Dopo la comunicazione della Cosivoc il club partenopeo non si è scomposto

Il Mattino nella sua edizione odierna parla del caso riguardante le presunte plusvalenze fittizie, entrate nel mirino della Procura Federale. Il quotidiano riporta la reazione del Napoli.

Questo è quanto si legge:

“Ma tra questi “affari” su cui si è accesso una luce rossa, c’è anche quello che ha portato Osimhen al Napoli, perché nell’operazione sono stati inserite le cessioni al Lille di Karnezis (valutato 5,13 milioni di euro ma una sola presenza lo scorso anno in Coppa di Francia), Claudio Manzi (4 milioni ma poi girato in prestito dai transalpini prima alla Fermana e poi alla Turris), Ciro Palmieri (7 milioni, prima alla Fermana e oggi è alla Nocerina) e Liguori (4 milioni, poi è andato alla Fermana, al Lecco e oggi è all’Afragolese).

Il Napoli è assolutamente sereno, la notizia della comunicazione della Covisoc ha lasciato indifferenti. Non è la prima volta che la giustizia sportiva prova a entrare a gamba tesa. Di tanto in tanto lo ha fatto. Lo fece anche la magistratura ordinaria, con Milan e Inter, mettendo in discussione i bilanci del 2003 proprio alla luce di queste presunte plusvalenze fittizie. Risultato: tutti assolti “perché il fatto non costituisce reato”.

