Caso Suarez, arrivano nuove intercettazioni sull’esame farsa

Caso Suarez, le ultime novità

Le indagini sul caso Suarez continuano, come riportato dal Corriere dell’Umbria nelle ultime ore sarebbero spuntate altre intercettazioni sull’esame. Ecco quanto pubblicato sul quotidiano in merito :

“Parlano di valutazioni, candidati e progetti in relazione al concorso dottorato di ricerca, condividendo voti in relazione a nomi e docenti di appartenenza. E’ l’ultima frontiera dell’indagine della Procura di Perugia. Le valutazioni dei candidati al dottorato erano già state definite, ancorché in bozza, ed effettuate in base a logiche spartitorie. Sembra quasi normale dal tenore delle loro conversazioni che la valutazione non si fondi sul merito ma all’appartenenza del candidato a questo o quell’altro docente sponsor.”

