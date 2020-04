Cassa integrazione Napoli, piovono critiche da Torino

Il giornalista di Tuttosport Stefano Salandin critica apertamente ADL per la scelta della cassa intergrazione ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

ADL ha scelto di sfruttare la cassa integrazione per i dipendenti fissi della SSC Napoli, la critica:

“Mi chiedo se davvero società come il Napoli, con pochi dipendenti, abbiano la necessità di mettere in cassa integrazione i dipendenti che guadagnano 1.800 euro netti al mese per un mese di mancati incassi. Gli incassi sono sì, variabili, ma solo i primi 3 non ha avuto incassi, poi ha sempre preso compensi. Ci sono società in cui c’è un solo consiglio di amministrazione, quello su cui eccepisco è che davvero 10 dipendenti da 1.800 euro al mese devono andare in cassa integrazione per un mese di mancato incasso al botteghino? Si discute su calciatori, tagli, ma trovo quest’aspetto un po’ padronale e non mi è piaciuto”.

